МЧС призвало водителей не выходить из застрявшей машины в метель

Москва, 4 марта. Специалисты МЧС России рекомендовали водителям не выходить из застрявшей на дороге в метель машины, чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов на фоне непогоды.

В МЧС посоветовали оставаться в машине до прибытия помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства ТАСС.

«Ждать помощи нужно только внутри автомобиля. Если автомобиль сломался, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками или повесьте на антенну яркую ткань», — заявили специалисты.

Но если нужно выйти из авто, следует оставаться в зоне видимости. Ездить на машине во время метели нужно только по крупным трассам и шоссе. В ведомстве напомнили о необходимости полностью зарядить смартфон перед поездкой в непогоду и держать гаджет в тепле.

Москвичам предсказали снежное окончание недели. Столичные синоптики спрогнозировали обильные осадки в виде снега в конце текущей недели. Обильный снегопад пройдет в столице 5 марта. Синоптики рекомендуют городским автолюбителям и пешеходам проявлять особую осторожность на дорогах.