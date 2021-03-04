Двое приморцев получили тюремный срок за угон машин ножницами

Владивосток, 4 марта. Суд назначил двум местным жителям три и пять лет колонии соответственно за то, что они угнали четыре автомобиля. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

По версии следствия, двое мужчин замешаны в похищении четырех автомобилей в период с апреля по июнь 2019 года. Злоумышленники использовали при вскрытии канцелярские ножницы.

«В результате преступных действий злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей», – говорится в обвинительном приговоре суда.

По данным РИА Новости, одному из преступников грозит пять лет в тюрьме строгого режима. Его подельнику суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Крупный пожар ранее разбушевался в приморском городе Артем. Горело здание магазина автозапчастей. Согласно данным краевого главка МЧС, спасатели эвакуировали 20 человек.