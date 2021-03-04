Уличенная в изменах экс-супруга Грачевского сбежала из студии «Пусть говорят»

Москва, 4 марта. Бывшая супруга руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна покинула студию программы «Пусть говорят» после того, как в ее сторону посыпались обвинения в регулярных изменах ныне покойному режиссеру.

Грачевская, в девичестве Панасенко, большую часть программы рассказывала, как переживает из-за смерти бывшего супруга, поскольку испытывала по отношению к нему по-настоящему яркие чувствах.

Однако гости прервали рассказ Анны, напомнив, что девушку неоднократно уличали в изменах.

«Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его», — сменила тон экс-супруга создателя «Ералаша».

Когда в очередной раз девушке напомнили об изменах, она заявила, что никто не сможет утверждать об этом. Однако ее резко прервал актер Владимир Долинский, близкий друг Грачевского.

«Я могу утверждать это. <…> Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — категорично заявил Долинский.

Грачевская не стала вступать в спор, а демонстративно покинула студию. Вернуться в эфир она согласилась лишь после того, как Долинский покинул съемочную площадку. Свое импульсивное поведение Анна объяснила тем, что устала от постоянных обвинений в свой адрес.

Для Грачевского Анна стала второй женой. Они прожили в браке с 2010 по 2014 год, снимались вместе в «Ералаше». После развода паре удалось сохранить отношения ради дочери Василисы, которая появилась на свет в сентябре 2012 года.

Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Церемония прощания состоялась в Москве спустя три дня, а похоронили режиссера на Троекуровском кладбище. Ранее Грачевская обвинила врачей в кончине артиста. Она выразила уверенность, что смерть режиссера стала следствием «ошибки врачей».