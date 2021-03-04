Российские «Мистрали» смогут нести на борту до 16 вертолетов

Москва, 4 марта. Российские аналоги французских вертолетоносцев «Мистраль» — корабли проекта 23900 — смогут нести на борту четыре дрона и до 16 вертолетов, заявили в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», — цитирует источник в судостроительной отрасли РИА Новости.

Прописанные в контракте требования к облику корабля формировались государственным заказчиком в лице Минобороны достаточно долго и по своему функционалу итоговый проект «стал не хуже, а может даже лучше «Мистралей», сообщил собеседник агентства.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль" на 1,2 миллиарда евро был заключен в 2011 году между Рособоронэкспортом и французской DCNS/STX. Первый корабль Франция должна была передать российской стороне в ноябре 2014 года. Однако бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд предпочел приостановить действие соглашения из-за событий на Украине и введения санкций в отношении России.

Ранее эксперты американского журнала Military Watch пришли к выводу, что российские корабли проекта 23900 станут самыми большими в мире судами подобного типа. Помимо десантных операций они смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные миссии и служить плавучими госпиталями.