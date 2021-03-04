«Союзмультфильм» планирует запустить неэфирный детский канал

Москва, 4 марта. Российская киностудия «Союзмультфильм» рассматривает возможности запуска собственного детского телеканала.

Ряд источников рассказал «Известиям», что новый проект может быть создан и на базе уже существующего канала «Мультиландия». «Союзмультфильм» эту информацию подтвердил, но отметил, что в настоящее время рассматриваются и другие варианты.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — рассказали в киностудии.

«Союзмультфильму» для запуска канала необходимо получить лицензию Роскомнадзора. Однако студия имеет лицензию «Союзмультфильма ТВ», полученную в 2016 году. Она позволяет использовать ее для функционирования проекта.

Недавно ФАН писал, что Минкульт собирается предложить концепцию развития российского кинематографа до 2030 года. О подготовке стратегии рассказали во время правительственного часа в Совете Федерации.