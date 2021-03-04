Ученые из США подтвердили случаи «вечного» COVID-19

Лос-Анджелес, 4 марта. Американские медики выявили первые случаи «вечного» заболевания COVID-19.

Согласно информации medRxiv, ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили у трех пациентов следы коронавируса, который сохранялся на протяжении полугода. Исследователи говорят о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста с лейкемией.

Медики отмечают, что люди, иммунная система которых серьезно подорвана, очень уязвимы перед этой инфекцией. Отмечается, что «вечное» нахождение коронавируса у человека сильно повышает вероятность появления у него неуязвимости для антител, которая возникнет из-за новых мутаций.

Недавно ученые нашли взаимосвязь между группой крови и коронавирусом. Выяснилось, что вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови.