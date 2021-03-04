Британский сексолог опровергла популярные мифы о сексе

Лондон, 4 марта. Сексолог Саманта Эванс опровергла наиболее популярные заблуждения о сексе и сексуальной привлекательности. Экспертным мнением она поделилась с изданием Independent.

По словам Эванс, многие люди рассматривают секс как сосредоточенное на прибытии к месту назначения (оргазму) путешествие. Но сексуальная близость – это нечто «гораздо большее», отметила сексолог. Специалист также уточнила, что множественные оргазмы могут испытывать не все.

Кроме того, сексолог опровергла мифы о том, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд, оргазм испытывают все женщины, презервативы портят секс, половой контакт должен быть, «как и по телевизору», а определить размер полового члена мужчины можно по размеру его обуви.

Эванс подчеркнула, что симулировать оргазм не нормально. Специалист напомнила, что испытать его можно не только через проникающий секс. По ее словам, только клиторального оргазма достигают 70% женщин.

Специалист посоветовала женщинам сразу предупреждать партнеров, что им не следует достигать оргазма раньше их. Однако длиться несколько часов секс не должен, уточнила Эванс.

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