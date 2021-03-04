Норкин выгнал гостей из студии за сравнение России с собакой

Москва, 4 марта. Эфир политического ток-шоу «Место встречи» был прерван из-за конфликта, разгоревшегося между журналистом Максимом Юсиным и экономистом Михаилом Делягиным. После того, как Россию сравнили с «собакой», ведущий программы Андрей Норкин попросил экспертов покинуть студию.

Гости программы в эфире телеканала НТВ поспорили из-за санкций, введенных против России. Делягин выразил мнение, что ограничительные меры в отношении России вводятся так, чтобы не ухудшить экономическое сотрудничество. Поэтому ждать серьезных ударов не стоит. Юсин же заявил, что весной санкции достигнут пика, а Запад продолжить делать все, чтобы свалить Россию с ног. И не исключено, что Запад достигнет своей цели.

Фактически, добавил Юсин, к России относятся, как к собаке. Такое сравнение разозлило Делягина. Когда конфликт между гостями достиг своего накала, Норкин потребовал покинуть студию и первого, и второго собеседников.

Ведущий дал возможность участникам программы договорить за кадром, чтобы не засорять эфир скандалом. Однако после рекламы в студию вернулся только Юсин.

Позднее в беседе с телеканалом «Царьград» Делягин сообщил, что не вернулся в эфир, поскольку его «никто не приглашал обратно».

«Меня обозвали дебилом и выгнали из студии. Если господин Норкин солидарен с господином Юсиным и считает меня дебилом, наверное, не стоит там быть. Сначала эти люди сравнивают Россию с собакой и считают это нормальным. Потом они обижаются, когда их внимание на это обращают. А дальше меня выгоняют. А господину Юсину, который считает, что Россия — это собака, там самое место», — возмутился экономист.

Ранее Норкин эмоционально ответил на критику в адрес российских властей со стороны актеров, работающих за государственные деньги. В частности, речь шла о сыне легендарного Олега Табакова Павле, которые упрекнул руководство РФ в том, что оно якобы «не хочет слышать народ». Норкин в ответ напомнил, что сын легендарного российского актера снимается в кино и телепроектах, оплаченных государством. Более того, сейчас он служит в государственном театре (МХТ имени Чехова).