Опрос показал самые дружественные для россиян страны

Москва, 4 марта. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил топ-3 самых дружественных стран для российских путешественников.

Когда турист планирует путешествие в новую страну, для него важны многие факторы, включая уровень дружелюбия местных жителей. Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что этому критерию соответствуют Китай, Белоруссия и Казахстан.

Наиболее враждебными воспринимаются россиянами такие страны, как США, Великобритания и Украина. Вместе с этим опрос показал отношение наших граждан к мировым лидерам. Россияне скорее симпатизируют к Си Цзиньпину, Нурсултану Назарбаеву и Александру Лукашенко. К тем, к кому пока отношение скептическое, отнеслись Джо Байден, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о предпочтениях российских путешественников для поездок весной.