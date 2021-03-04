В мессенджере Zoom произошел сбой

Калифорния, 4 марта. Многие пользователи мессенджера Zoom не смогли подключиться к видеоконференции, что могло быть связано с локальными проблемами интернет-сервиса.

Представители компании Zoom Video Communications Inc заявили, что 3 марта в работе приложения возникли неполадки, из-за чего некоторые пользователи не смогли присоединиться к собраниям на платформе видеоконференций. Об этом сообщает издание Reuters.

Сайт Downdetector.com, отслеживающий отключения электроэнергии, показал почти 2000 случаев, когда люди сообщали о проблемах с Zoom в 9 утра по восточному времени. Отдельно пострадали интернет-сервисы телекоммуникационного оператора Verizon Communication Inc. Почти 5400 пользователей зарегистрировали жалобы в 10 утра по восточному времени, сообщает Downdetector

Напомним, Zoom является одним из наиболее популярных мессенджеров. Особенно актуальным он стал в начале пандемии, когда учебные заведения и компании по всему миру перешли на дистанционный режим работы. Приложение дает возможность осуществлять звонки, собирать онлайн-конференции, в том числе и по видеосвязи.

Ранее возникли неполадки в работе мессенджера Telegram. Жители нескольких стран пожаловались на проблемы с подключением к программе.