Названы пособия, которые могут появится в РФ до сентября

Москва, 4 марта. Российские власти собираются расширить спектр финансовой поддержки семей с детьми. Кандидат экономических наук Сергей Кутузов уточнил, что дополнительные меры будут инициированы руководством страны в преддверии сентябрьских выборов.

В беседе с «МК» эксперт выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин может расширить круг получателей денежных пособий на детей до 7 лет, увеличив предельный доход с одного до двух прожиточных минимумов. Ранее власти уже сделали такой шаг в отношении пособий до 3 лет.

«Я думаю, что какие-то новые меры поддержки семей с детьми в этом году обязательно будут приняты. Демографическая ситуация в стране в последние годы выходит на первый план. <…> Есть вероятность и назначения единовременных выплат ближе к выборам более широкому кругу семей», — заявил Кутузов.

Эксперт предположил, что в РФ в августе может появиться пособие на сборы детей в школу. Россияне ждали этого новшества еще в прошлом году. Главным вопросом, по его словам, пока остается: сколько денег правительство решит выделить на предвыборную помощь населению и конкретно на детей. Кутузов уверен, что некоторые меры поддержки ожидают и пенсионеров.

В июне 2020 года в качестве поддержки на время пандемии коронавируса государство выплатило по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — на всех детей до 16 лет. Родители детей до трех лет дополнительно получили по 15 тыс. рублей.