Ученые объяснили связь между психопатией и легкой адаптацией к коронакризису

Москва, 4 марта. Итальянские ученые изучили влияние психопатических черт личности на адаптацию человека в период пандемии коронавируса.

Люди, склонные к безрассудству, дерзости и наглости, легче переносили стресс, чем те, кто не наделен такими качествами. Об этом заявили специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Флоренции, передают «Известия».

В ходе опроса итальянцы заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере и выяснения их восприятия риска заражения. Выяснилось, что самоизоляцию легче пережили те, кто склонен к наглости и подлости. Психопатические черты могут помогать в кризисных ситуациях, когда не хватает ресурсов.

«Наглость, готовность рисковать и низкая эмпатия помогают присвоить эти ресурсы себе, а не делиться с другими», — заявила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова.

Во время пандемии коронавируса на треть поднялся спрос на услуги психологов. Об этом рассказал генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

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