Захарова прокомментировала обещание США не насаждать демократию силой

Москва, 4 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правильным решением обещание США не насаждать демократию в других странах силой.

В ходе программной речи в Госдепартаменте Блинкен рассказал о «стратегических приоритетах» внешней политики новой администрации во главе с президентом Джозефом Байденом. По его словам, Вашингтон не будет «продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой». Блинкен отметил, что Вашингтон будет поддерживать демократию во всем мире, используя силу собственного примера.

Захарова считает, что это «прекрасный тезис». По ее мнению, внедрять что-либо нельзя не только силой, но и с помощью других ресурсов, без официального согласия суверенных государств, без уважения их суверенитета, независимости и территориальной целостности.

«Нужно просто перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им. В принципе, небольшая брошюра, Госдеп осилит», — заявила в интервью телеканалу «Звезда» Захарова.

Ранее Блинкен заявил, что администрация Байдена считает Китай своим главным геополитическим оппонентом. По его мнению, развивающиеся взаимоотношения Пекина и Москвы являются серьезным вызовом.