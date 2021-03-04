Названы сроки первого запуска гиперзвукового «Циркона» с подлодки

Москва, 4 марта. Атомная подлодка «Северодвинск» произведет испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» не раньше июня текущего года.

Такое заявление сделал высокопоставленный источник «Известий» в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что точной даты проведения испытаний пока нет, но самое ранее – это июнь.

«До этого испытательные пуски «Цирконов» выполнялись с надводного носителя этих ракет — фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – рассказали в оборонном ведомстве.

Другой источник издания добавил, что испытания этих ракет будут идти параллельно и с надводного, и с подводного носителей. Это делается для максимального ускорения испытаний. Планируется, что в текущем году фрегат два раза выстрелит при проведении летно-конструкторских испытаний и до четырех – в рамках государственных совместных испытаний.

«Параллельно летом начнутся ЛКИ «Циркона» с субмарины. Предполагается выполнить до 4 пусков. Осенью начнутся госиспытания с «Северодвинска». В случае их успеха с обоих типов носителей предполагается принять «Циркон» на вооружение в первой половине 2022 года», — рассказал источник.

Недавно ФАН писал, что в России также создается ракетный комплекс нового поколения «Кедр». Пока что ведется научно-исследовательская работа в этом направлении.