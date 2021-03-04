Социальные пенсии в России вырастут на 2,6% с 1 апреля

Ростов-на-Дону, 4 марта. Социальные пенсии для россиян будут проиндексированы на 2,6% менее чем через месяц, сообщила журналистам замуправляющего отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Светлана Жинкина.

Индексация затронет пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. К примеру, в Ростовской области повышенные денежные выплаты с 1 апреля будут получать 86 тыс. человек.

Социальные пенсии получают россияне, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии (в том числе инвалиды). Государственные пенсии получает ряд граждан, имеющих федеральные льготы. Это инвалиды; сироты; ветераны и участники Великой Отечественной войны; лица, пострадавшие от радиационных катастроф; вдовы военнослужащих, погибших во время войны; родители погибших призывников; некоторые другие категории получателей социальных выплат.

Ожидается, что после индексации средний размер социальной пенсии составит 9,9 тыс. рублей, размер социальной пенсии детям-инвалидам достигнет 16 тыс. рублей, инвалидам с детства — 11,5 тыс. рублей.

Страховые пенсии были проиндексированы 1 января 2021 на 6,3%. В их составе также проиндексирована и фиксированная выплата — это обязательная выплата, которая входит в состав страховой пенсии.

Напомним, в начала марта ПФР объявил о новой схеме индексации пенсий в текущем году, благодаря которой некоторые категории неработающих пенсионеров смогут дополнительно получить до 10 тыс. рублей. Речь идет о малоимущих пенсионерах, которым по новым правилам выплаты сначала повышают до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексируют.