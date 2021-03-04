Жир на животе оказался устойчив к периодическим голодовкам

Канберра, 4 марта. Периодические голодовки влияют на разные скопления жировой ткани неодинаково и почти не помогают избавиться от жира на животе, сообщает журнал Cell Reports.

«Большинство людей считает, что все запасы жира одинаковы. На самом деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам. Это объясняет, почему многие диеты почти не действуют на него», — сообщил научный сотрудник Сиднейского университета (Австралия) Марк Ларанс.

В ходе нового исследования ученые наблюдали, как переход на периодические голодовки влиял на здоровье и размеры жировых отложений в организме у специально откормленных мышей. Выяснилось, что быстрее остальных «таял» подкожный жир. В то же время анализ активности генов и белков показал, что у клеток жира на животе наблюдалась быстрая адаптация к периодическому отсутствию пищи.

В ближайшее время авторы исследования планируют изучить молекулярные механизмы, защищающие отложения жира на животе от истощения. Это позволит создать или подобрать пищевые добавки и лекарства для быстрого похудания.

Ранее ученые Гарвардского университета выяснили, что регулярное употребление сладкой газировки сильно затрудняет процесс похудения и способствует росту жира на животе. Эксперимент с участием 2500 добровольцев подразумевал измерение уровня абдоминального жира при помощи компьютерной томографии. У людей, которые каждый день пили сладкие напитки, уровень жира на животе был на 10% больше, чем у тех, кто отказался от них.