В бразильском Сан-Паулу ввели локдаун

Сан-Паулу, 4 марта. Правительство Бразилии намерено ввести ограничения, чтобы предотвратить вспышку заболевания в Сан-Паулу.

Бразилия на сегодняшний день занимает второе место по коронавирусной смертности за все время с начала пандемии. Об этом сообщает издание The Guardian. Особо остро обстоит ситуация в штате Сан-Паулу, поскольку он является самым густонаселенным бразильским регионом. Чтобы предотвратить повышение уровня заболеваемости, власти Бразилии решили прибегнуть к новым жестким мерам.

В заявлении правительства говорится, что начиная с субботы, бары, рестораны и остальные заведения общепита закроют свои помещения и будут работать только на доставку. Торговые центры и магазины не первой необходимости будут закрыты. Об этом заявил губернатор Жоао Дориа. Он считает, что эта мера должна продлиться как минимум две недели, поскольку Бразилия бьет рекорды по суточному показателю летальных случаев у пациентов с положительным тестом COVID-19.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что в Бразилии зарегистрирована самая высокая суточная смертность от COVID-19.