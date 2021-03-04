Росстат: реальный размер средней пенсии в России в январе вырос на 0,4%

Москва, 4 марта. Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2021 года увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

В ежемесячном докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» сообщается, что в номинальном выражении средняя пенсия составила 15 745 рублей. Таким образом, ее рост в сравнении с январем 2020 года составил 5,6%.

По данным за 2020 год, реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В настоящее время в РФ обсуждается вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, идет подготовка системы индексации пенсии согласно поручению президента России Владимира Путина.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН отметил, что заморозка индексации пенсий этой части россиян на самом деле не принесла ожидаемых результатов по экономии средств федерального бюджета. По его словам, «у работающего пенсионера за счет неидексации пении забрали 2,5 тыс. рублей». При этом не учитывалось, сколько перестанет платить в бюджет россиянин, бросивший работу.

«А я посчитал — 5 тыс. рублей минимум. Потому что пенсионер перестанет платить социальные взносы и подоходный налог. То есть, человеку не дали 2,5 тыс., и потеряли 5 тыс. В чем тогда смысл?» — заявил Гартунг.

Он выразил уверенность, что в итоге глава государства поддержит инициативу депутатов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.