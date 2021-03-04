Starship от SpaceX внезапно взорвался после успешной посадки

Вашингтон, 4 марта. Разработанный для миссий на Луну и Марс компанией SpaceX прототип корабля Starship взорвался после посадки в штате Техас, США. Трансляцию вела компания-разработчик.

Аппарат стартовал с полигона SpaceX Бока-Чика на юго-востоке Техаса, совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту 10 км, после чего двигатели были отключены, и началось аэродинамическое торможение. Для возврата в вертикальное положение корабль выполнил повторный запуск двигателей и совершил посадку на стартовую площадку. Однако через несколько минут аппарат взорвался. Полет Starship продолжался шесть с половиной минут.

Космический корабль многоразового использования Starship объединяет функции необходимой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли второй ступени и многоразового космического аппарата, который может взлетать, совершать управляемую посадку на Землю, Марс или Луну и выполнять полет в космическом пространстве.

В перспективе аппарат планируют использовать в дальних космических миссиях вместе с многоразовой сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, которая способна выводить до 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Накануне запуск прототипа космического корабля Starship SN10 был отложен из-за проблемы с двигателем. Запуски аппарата также проводились 10 декабря прошлого и 3 февраля текущего года. Оба раза ракеты взорвались при посадке. После испытаний в феврале представители Роскосмоса предположили, что авария при запуске Starship произошла из-за неисправности при повторном зажигании двигателя.