Вашингтон, 4 марта. Некоторые американские граждане считают, что президент США Джо Байден уделяет особое внимание учителям, а не другим социальным сотрудникам.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции спросили, почему администрация Байдена отдает приоритет учителям, забывая при этом за остальных социальных работников. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Репортер, ссылаясь на общественное мнение, подчеркнул, что Джо Байден склоняется перед политическим давлением со стороны профсоюзов учителей. Они выразили решительное несогласие с отправкой учителей обратно в школы до получения вакцины.

Псаки заявила, что преподаватели являются приоритетной группой в кампании по вакцинации, потому что повторное открытие школ оказывает влияние на следующее поколение американских детей и будущее рабочей силы.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что Берлин увидел позитив со стороны США по «СП-2» с приходом Байдена.