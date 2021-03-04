Ученые нашли прямую связь между группой крови и коронавирусом

Вашингтон, 4 марта. Ученые из США выяснили, как группа крови связана с заражением коронавирусом.

Согласно исследованию журнала Американского общества гематологии Blood Advances, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови. Коронавирус использует его для того, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам.

Тяжесть заболевания зависит от того, насколько комплекс RBD связан с клетками. При этом ученые отмечают, что исследование не позволяет понять, как будет протекать болезнь. Однако оно позволяет оценить влияние группы крови на данный процесс.