Атака на женский спорт в США продолжилась гендерной «чисткой» чирлидерш

Вашингтон, 4 марта. Футбольная команда из Вашингтона по американскому футболу Redskins, выступающая в НФЛ, решила отказаться от традиционной поддержки чирлидерш, заменив их на гендерно нейтральную команду поддержки.

Как сообщает The Gateway Pundit, футбольная команда Washington Redskins заменяет чирлидерш танцевальной командой, учитывающей гендерные аспекты.

Бывший менеджер чирлидерш Laker Girl Петра Поуп сообщила СМИ, что ее попросили «создать более современную команду аниматоров, которая была бы инклюзивной и разнообразной».

«Мы просто хотим быть более современными. Меняться сложно, но я чувствую, что фанатам понравится то, что мы привнесем. Моя цель — просто заново изобрести эту команду, и сделать ее более современной», — подчеркнула Поуп.

Издание называет принятый в США Закон о равенстве — «самым вопиющим шагом по уничтожению» женского спорта. Согласно документу, мужчины и юноши смогут соревноваться с девушками, если они будут идентифицировать себя как девушки.

Напомним, этот закон подписал в середине января президент США Джо Байден, спустя несколько дней после своей инаугурации. Как сообщал ФАН, документ, в том числе, обязывает школы разрешить трансгендерам заниматься спортом и выступать на соревнованиях. Несоблюдающие распоряжение главы Белого дома школы рискуют потерять финансирование. Приказ также призывает к равному обращению «независимо от гендерной идентичности или сексуальной ориентации» на рабочем месте и в медицинских учреждениях.

Далеко не все поддержали инициативу Байдена. В США еще помнят случай, когда в 2020 году в Коннектикуте два спортсмена, которые родились мужчинами, но идентифицировали себя женщинами, выиграли 15 чемпионатов штата среди девочек.