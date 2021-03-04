Названы сообщения, которые лучше удалять из смартфона

Москва, 4 марта. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сообщения следует удалять из смартфона из соображений безопасности.

По словам эксперта, лучше удалять с устройства информацию о личных данных и паролях, а также сообщения, в которых могут присутствовать вредные сведения для репутации пользователя или его близких. Кроме того, необходимо удалять временные пароли, коды авторизации и сервисные сообщения.

Щельцин напомнил, что приложения могут потребовать для работы список контактов и доступ к смс-сообщениям, что нужно для быстрой авторизации.

«Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку смс в самое уязвимое пространство», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Предоставляемые интернет-сайтами и банками пароли, как правило, работают не дольше минуты. Но бывает, что получив к ним доступ, мошенники исхитряются забраться в аккаунт. Для минимизации этих рисков Щельцин советует устанавливать двухфакторную верификацию, делать резервное копирование, следить за своими смс-сообщениями и не терять телефон.

Ранее бывший сотрудник полиции раскрыл секрет, как выяснить, что на телефоне установлены приложения для слежки за пользователем. Чтобы защитить смартфон от слежки, а информацию, хранящуюся в нем, от слива, эксперты рекомендуют аккуратнее пользоваться общественным Wi-Fi или отказаться от этого совсем, а также выключать его на устройстве после завершения сессии.