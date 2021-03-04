«Говяжья мова»: одесситка поругалась с продавщицей за обращение на украинском

Одесса, 4 марта. Новый скандал на языковой почве разразился на Украине после того, как покупательница в магазине резко отозвалась об украинском языке.

Местный портал 048.ua информирует, что посетительнице не понравилось обращение к ней на украинском языке. Женщина отметила, что не понимает, почему ее лишили права на русскую речь.

Также покупательница отказалась разговаривать на украинском языке и предложила продавщице вспомнить, кем являлись первые жители Одессы. Женщина потребовала от работницы магазина перейти на русский, назвав украинский «говяжьим».

Вместе с этим, в магазине был мужчина, который написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском. Администрация магазина, в свою очередь, нарушений не увидела.

Накануне бывший депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что говорящий по-русски гражданин Украины должен считаться «изменником Родины». Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.