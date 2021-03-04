Новейшие ЗРК «Бук-М3» способны уничтожать вражеские беспилотники в горах

Москва, 4 марта. Модернизированный российский зенитный комплекс «Бук-М3» прошел успешные испытания на уничтожение беспилотников в условиях высокогорья.

Как сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве, боевые маневры проходили на базе 67-й зенитной бригады Южного военного округа в конце февраля. Российский зенитный комплекс «Бук-М3» успешно выполнил 20 задач по борьбе со скоростными беспилотниками в сложной местности на большой дальности.

Главное отличие пусковой установки «Бук-М3» от предшественников – шесть транспортно-пусковых контейнеров вместо привычных четырех «голых» ракет. В контейнерах спрятаны новые зенитные управляемые ракеты 9М317М, которые по техническим характеристикам превосходят предыдущие модели почти в два раза.

Стоит отметить, что предыдущее поколение комплексов – «Бук-М2Э» — неоднократно применялось и в боях годичной давности в сирийской провинции Идлиб. В МИД Абхазии заявляли об успешном уничтожении несколько больших грузинских БЛА-разведчиков Hermes-450 ракетами комплексов «Бук».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские комплексы «Панцирь» и «Бук» отразили атаку Израиля на Дамаск.