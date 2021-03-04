Самые громкие случаи издевательств над животными за 2021 год

Жестокая расправа над собаками в городе Новомосковске Тульской области вновь подняла вопрос об ужесточении наказания для живодеров. Сообщения о подобных преступлениях с пугающей периодичностью приходят со всех концов России. ФАН собрал самые резонансные случаи издевательств над животными в РФ за последнее время.

Случай, всколыхнувший общественность, произошел под Тулой. Местная жительница Мария Лазутина рассказала агентству, что небольшая стая бродячих собак жила возле теплотрассы. Местные жители их подкармливали, лечили и прививали в силу своих возможностей, некоторых животных удавалось пристраивать в добрые руки. Все собаки были неагрессивными, ориентированными на человека. В среду кто-то убил всех животных, не пожалев даже щенков.

Это далеко не первый случай в России, когда живодеры издеваются над зверями. В середине февраля была расстреляна домашняя собака, чьи хозяева проживают в частном секторе города Артем в Приморье. Они обратились в полицию, подозревая, что зверскую расправу над питомцем совершил их сосед.

Чуть ранее похожий случай произошел в Челябинске, где очевидцы нашли на трассе расстрелянную собаку. Они же доставили животное к ветеринару. Рентген показал 30 фрагментов дроби в теле собаки. Череп, морда, грудная клетка — все было усыпано дробью. Специалист полагает, что собаку расстреливали из ружья. Судя по всему, над пушистой красавицей издевались не раз. После операции животное идет на поправку и теперь может есть самостоятельно.

В январе челябинцев потрясла еще более страшная новость: в подполе заброшенного дома на территории СНТ «Электродчик» было обнаружено «кладбище» животных. Как выяснили зоозащитники, собак заперли живыми. Вероятно, они погибли от холода и голода. Среди мертвых животных нашлись и домашние, некоторые псы были в ошейниках.

За несколько дней до этого стало известно о возмутительном случае в Мордовии. В городе Рузаевка живодеры привязали собаку к столбу и четыре дня издевались над ней. По словам местной жительницы, обнаружившей несчастное животное, двое мужчин наносили порезы собаки, а, завидев ее, скрылись. Собака оказалась очень доброй — не тронула ни спасителей, ни тех, кто лечит. Сейчас девочка по имени Герда живет в приюте, где о ней заботятся волонтеры.

Поднимая тему издевательств над животными, многие зоозащитники, а также исследователи сходятся во мнении, что жестокость к братьям нашим меньшим с большой вероятностью приводит к преступлениям по отношению к людям, причем мотивы жестокости к животным не имеют значения.

Словно в доказательство этого утверждения в конце прошлого года произошла трагедия в городе Бор Нижегородской области. В преддверии Нового года местный житель пригласил к себе малознакомого мужчину, пытаясь помочь тому не замерзнуть на улице. В какой-то момент уже подвыпивший гость стал избивать дворовую собаку. Хозяин заступился за пса. В ответ живодер набросился на него с ножом. Мужчина умер. На его теле было обнаружено 30 ножевых ранений.

Подчеркнем, что все перечисленные преступления были совершены только в последние три месяца. И, за исключением случая с убийством человека, о задержании живодеров ни разу не сообщалось.

На эту проблему в комментарии ФАН ранее обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание для живодеров до трех лет колонии. Если же преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, срок заключения может достигать пяти лет.

Однако, как подчеркнул парламентарий, проблема состоит в том, что чаще всего преступления, связанные с живодерством, не расследуются. И те, кто совершает подобные деяния, «уверены, что никто этим заниматься не будет, поэтому спокойно идут на преступление».

Справедливости ради стоит отметить, что порой дела все же доходят до суда, и живодеры получают заслуженное наказание. Однако это, чаще всего, происходит в тех случаях, когда преступление вызвало широкий общественный резонанс.

Так, к примеру, в 2016 году на скамье подсудимых оказались Алина Орлова и Алена Савченко, которых прозвали «хабаровскими живодерками». Суд Хабаровска приговорил Орлову к 3 годам и 10 дням лишения свободы, Савченко — к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Приятель девушек Виктор Смышляев был приговорен к трем годам колонии.

Тогда в ходе следственных действий сотрудники СК РФ обнаружили шокирующие свидетельства в пользу того, что девушки систематически убивали домашних питомцев, которых они просили отдать им «в добрые руки». Их жертвами стали не менее 15 животных и птиц. Это только точно установленные следствием факты. Большинство издевательств девушки снимали на камеру и выкладывали в соцсети.