Проектирование миссии на Венеру стартует в России

Москва, 4 марта. Россия начинает проектирование автоматической межпланетной станции «Венера-Д», уже заключаются договоры с исполнителями, заявил академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности о венерианской программе», — цитирует научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН ТАСС.

По словам Зеленого, основные контуры отечественной венерианской программы выяснят в ходе проектирования. Отправка межпланетной станции «Венера-Д» будет первым этапом исследования планеты. В настоящее время с исполнителями работ (НПО им. С. А. Лавочкина и ИКИ РАН) заключаются договоры. Проектирование займет два года, предположил академик РАН.

Зеленый выразил надежду на то, что первый аппарат направится к Венере в 2029 году.

В рамках программы также планируется решить задачу доставки грунта с планеты на Землю. Ее реализуют после выполнения программы посадки и исследования местности и образцов.

Ранее сообщалось, что в поиске полезных ископаемые на Луне будет задействован космический ядерный буксир «Нуклон». Кроме того, аппарат будет применяться для картографирования лунной поверхности, а также определения районов с подповерхностными пустотами и аномальной проводимостью для поиска мест посадки и распределения стационарных станций.