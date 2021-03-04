США назвали своего потенциального противника

Вашингтон, 4 марта. Россия и Китай названы главными угрозами для США, Пекин признан основным потенциальным противником Вашингтона, говорится в переходных положениях стратегии нацбезопасности Штатов.

«Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене», — цитирует распространенный Белым домом документ РИА Новости.

В стратегии нацбезопасности отмечается, что КНР становится все более уверенной. США считают Китай единственным конкурентом, способным «объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь» и бросить вызов «стабильной и открытой международной системе». Пекин и Москва сделали серьезные инвестиции в усилия, которые направлены «на сдерживание преимуществ США» и призваны помешать Вашингтону защитить свои «интересы и союзников по всему миру».

Тем не менее в США заявляют о готовности к «субстантивному диалогу» с Китаем и Россией по вопросам, «касающимся стратегической стабильности» новых военных технологий, и утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает Китай своим главным геополитическим оппонентом. Кроме того, спикер отметил, что развивающиеся взаимоотношения Пекина и Москвы являются серьезным вызовом.