Названы неожиданные симптомы цирроза печени

Лондон, 4 марта. Британские медики назвали неспецифичные и неожиданные симптомы, которые могут указывать на цирроз печени, сообщает Express.

О возникновении и развитии заболевания могут свидетельствовать раздражительность, слабость и утомляемость, нарушения сна, без причины возникающие кровотечения из десен и носа, частая тошнота, снижение веса и потеря аппетита. Кроме того, симптомами цирроза считаются сосудистые звездочки на теле, покраснение ладоней, кожный зуд, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

Специалисты рекомендуют при выявлении этих симптомов незамедлительно обратиться за консультацией, пройти медицинское обследование, выявить и начать лечение заболевание.

Ранее ученые выяснили, что простой анализ крови способен выявить маркеры, указывающие на развитие цирроза печени. Заболевание развивается незаметно, поэтому большинство пациентов не подозревает о нем до последней стадии.