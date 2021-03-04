Компания бывшего главы Yota показала свой первый электрофургон

Лондон, 4 марта. Британский стартап Arrival, основанный бывшим замглавы Минсвязи и экс-главой Yota Денисом Свердловым, представил свой первый электрический фургон.

Компания планирует начать производство автомобиля в третьем квартале следующего года. Испытания фургона на дорогах общего пользования стартуют летом текущего года, отметили в компании.

В конце января контракт на поставку 10 тысяч электромобилей с Arrival заключил американский оператор экспресс-доставки UPS.

Ранее сообщалось, что выход новых автомобилей на базе электрокара «Кама-1» может состояться уже в этом году. В работе над проектом совместно с КамАЗом участвуют другие компании.