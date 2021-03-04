Работа Telegram была нарушена в нескольких странах

Москва, 4 марта. Пользователи Telegram пожаловались на перебои в работе мессенджера, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Так, у 87% пользователей возникли проблемы с подключением к мессенджеру. Сообщения не смогли отправить 12% пользователей.

Судя по карте сервиса, неподалки были зафиксированы во многих российских городах — преимущественно в европейской части. Хуже всего дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, мессенджер работает с перебоями на Украине, в Белоруссии и Литве.