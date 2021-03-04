Эстония закупит у России «Спутник V» после одобрения вакцины в Европе

Таллин, 4 марта. Эстония готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если ее использование будет одобрено в странах ЕС. Об этом сообщила глава республики Керсти Кальюлайд.

Правительство страны, по словам Кальюлайд, считает, что если «Спутник V» или китайскую вакцину Sinovac зарегистрируют в Европе и признают безопасными, то она будет предоставляться гражданам. Политик подчеркнула, что препараты будут предоставляться гражданам «совершенно аполитичным образом».

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили еще три государства. Препарат зарегистрировали в Анголе, Джибути и Республике Конго. На данный момент вакцина одобрена для применения в 42 государствах.