Пушков ответил на заявление США о нежелании насаждать демократию силой

Москва, 4 марта. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе Вашингтона силой насаждать демократию за рубежом.

В ходе программной речи в Госдепартаменте Блинкен рассказал о «стратегических приоритетах» внешней политики новой администрации во главе с президентом Джозефом Байденом. Блинкен отметил, что Вашингтон будет поддерживать демократию во всем мире, используя силу собственного примера. Нынешнее американское правительство хочет подталкивать других к проведению ключевых реформ, борьбе с коррупцией, отмене плохих законов. Но Вашингтон не будет «продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой», уточнил госсекретарь.

«Новая администрация США не будет заниматься сменой режимов за рубежом? А чем же она будет тогда заниматься? И зачем в этом случае США продолжают завозить, по данным Syria Times, десятки боевиков [запрещенной в РФ группировки. — Прим. ФАН] ИГИЛ1 из Ирака в Сирию?» — отметил в своем Telegram-канале Пушков.

По словам сенатора, американские власти при отказе от политики «смены режимов» должны прекратить подготовку боевиков на своей базе Эт-Танф на востоке Сирии. Саму базу, по его мнению, США следует закрыть и вывести из арабской республики всех своих военных.

«Что-то подсказывает, что они этого не сделают. А раз не сделают, то значит от политики «смены режимов» не отказываются. Пустое», — заключил сенатор.

Как ранее заявил Пушков, вместо того чтобы бороться с реальными проблемами, с которыми пришлось столкнуться миру, НАТО продолжает упорно противостоять надуманной «российской угрозе».

1 Организация запрещена на территории РФ.