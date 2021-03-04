Больше половины россиян не готовы переехать в другую страну ради работы

Москва, 4 марта. Удаленной работой в иностранной компании интересуются все больше россиян, но покинуть страну готовы менее половины работников, говорится в исследовании The Network и BCG.

Исследование «Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального» проводилось при участии hh.ru. Переехать ради работы в другую страну готовы около 50% респондентов из 209 тысяч участников из 190 стран. Показатель оказался меньше результатов 2014 и 2018 годов, когда готовность сменить место проживания изъявили 64% и 57% опрошенных соответственно.

Меньшую готовность эмигрировать ради работы продемонстрировали респонденты почти из всех участвовавших в исследовании стран. В России почти из 17 тысяч респондентов уехать ради работы оказались готовы 47%. В 2014 и 2018 году такие ответы дали 45 и 46% респондентов соответственно.

Показатели мобильности резко выросли в Бельгии, Италии, Швеции или Индии. В РФ готовность переехать ради работы осталась на прежнем уровне, отметил председатель и старший партнер BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко.

«В то же время развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации: 59% опрошенных россиян были бы заинтересованы в работе на иностранную компанию, не представленную в России», — цитирует Бутенко РИА Новости.

Ранее мониторинг аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова показал, что бизнес в России продолжает испытывать проблемы. Закрыться готова примерно каждая десятая фирма.