США намерены вызвать Россию и Китай на разговор о стратегической безопасности

Вашингтон, 4 марта. США заявили о желании устроить переговоры с Россией и Китаем о стратегической стабильности и военных технологиях.

Вашингтон хочет субстантивного диалога с Москвой и Пекином. Об этом сообщается в переходных положениях стратегии нацбезопасности, распространенных Белым домом.

«Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», — сказано в документе.

Ранее президент США Джо Байден еще на год продлил санкции в отношении России. Ограничительные меры были введены в 2014 и 2018 годах администрациями бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа в связи с происходившими в Крыму и на Украине событиями.