Власти США урежут финансовую помощью части населения

Вашингтон, 4 марта. Предложенный президентом США Джо Байденом законопроект о финансировании на $1,9 трлн предусматривает отмену выплат в размере $1400 для американцев с высоким доходом.

Сенат, который в настоящий момент контролирует Демократическая партия США, намерен начать дебаты по этому вопросу. Окончательное голосование по его принятию состоится позднее на этой неделе. Прежде чем законопроект достигнет Палаты представителей, демократы продолжат вести переговоры об ограничении меры, которую республиканцы назвали «расточительной». Об этом сообщает интернет-издание Reuters.

Демократы Сената США заявили, что они намерены рассмотреть предложение, которое запретит американцам с хорошим доходом получать выплаты в размере $1400. К этой категории относятся граждане, зарабатывающие $80 тыс. в год или больше, а также семейные пары, чей суммарный доход превышает $160 тыс.

«Это подходящий способ довести законопроект до успешного завершения», — сказал сенатор Майкл Беннет журналистам.

Сенатор Дебби Стабенау добавила, что такие ограничения будут «разумным компромиссом».

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что Белый дом назвал главного противника США.