SpaceX внезапно отложила запуск прототипа корабля Starship

Вашингтон, 4 марта. Запуск прототипа космического корабля компании SpaceX для дальних полетов Starship SN10 отложен из-за проблемы с двигателем на неопределенное время.

«Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя», — сообщили в ходе трансляции с места запуска в YouTube.



Ожидалось, что в ходе испытательного полета аппарат поднимется на высоту порядка 10 километров, где он должен был совершить перемещение топлива, развернуться, выполнить контролируемое снижение, повторный пуск двигателей у поверхности Земли и посадку в установленном месте.

Ранее запуски Starship SN10 проводились 10 декабря прошлого и 3 февраля текущего года. Оба раза ракеты взорвались при посадке. После испытаний в феврале представители Роскосмоса предположили, что авария при запуске Starship произошла из-за неисправности при повторном зажигании двигателя.