Яна Кошкина оказалась в постели со знаменитым КВНщиком

Москва, 4 февраля. Пышногрудая актриса Яна Кошкина порадовала своих поклонников, опубликовав пикантное фото, на котором она запечатлена в постели с известным участником КВН, капитаном «Уездного города» Сергеем Писаренко.

На опубликованном в Instagram снимке Яна и Сергей фривольно лежат вместе на кровати. Актриса накинула на себя розовый халат, подчеркнув длинные ноги туфлями на высоком каблуке. Писаренко же предстал рубашке поверх майки-алкоголички, трусах и носках.

«Ах, какие роскошные ножки. Согласны?» — подписала Кошкина снимок, явно намекая на ноги своего партнера.

Подписчики оценили юмор звезды, оставив сотни комментариев.

«А Сережа — молодец», — вспомнил одну из самых популярных шуток «Уездного города» пользователь под ником paveldryomin.

«Идеальная пара могла бы получиться!» — считает getman_alex.

«Да, согласен. Но и у вас тоже ничего», — шутит adil_kzo.

Ранее Кошкина в соцсети вызвала гнев поклонников, опубликовав совместное фото с Любовью Успенской. Поздравляя «королеву шансона» с днем рождения, актриса выложила снимок, на котором целует именинницу. Однако трогательное поздравление не показалось милым большинству подписчиков Кошкиной. Под снимком, вместо поздравлений, они оставили массу едких комментариев.