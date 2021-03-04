Вашингтон, 4 марта. Вашингтон заявил, что гражданам нужно и дальше соблюдать ограничения, в то время как федеральное правительство наращивает производство и поставку вакцин.

Правительство США распределило более 100 млн доз вакцин. Согласно федеральным данным, было сделано уже 50 млн уколов. Об этом сообщает Reuters. Однако уровень заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах остается все также высоким. Каждый день министерство здравоохранения регистрирует не менее 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

«Это не навсегда. Мы знаем, что ограничения могут спасти десятки тысяч жизней. Мы настоятельно призываем людей продолжать носить маски, а мэров, губернаторов и других представителей власти — признать, что им предстоит принять трудные решения и придерживаться этого курса», — подчеркнул старший советник Белого дома Энди Славитт.

Он сделал заявление о продолжении мер безопасности 3 марта на пресс-конференции, когда Техас и другие штаты заявили, что отменяют некоторые ограничения, связанные с пандемией. Славитт сказал, что федеральное правительство планирует потратить 100 млн долларов, чтобы помочь американским производителям ускорить производство и поставки вакцины от коронавируса.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что Россия выдает Европе «Спутник V» без надежды на благодарность.