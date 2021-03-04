Российские астрономы нашли доказательства двойной магнитосферы Марса

Москва, 4 марта. Магнитосфера Марса оказалась более сложной структурой, чем считалось ранее: она состоит из оболочки из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов.

Такие выводы удалось сделать после анализа данных американского зонда MAVEN-1, об этом специалисты рассказали на YouTube-канале «Роскосмос ТВ» 3 марта.

«Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных «сорта» магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий. И вот оказалось, что Марс построен так, что там играет практически одинаковую роль жидкостный и кинетический процессы», — объяснил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг.

Также ученые выяснили, что у Марса есть постоянная магнитосфера, которую они назвали «дневной». Она выполняет функцию прослойки между солнечными ветрами и ионосферой.

Недавно специалисты из России также обнаружили новый вид микроорганизмов, которые могут перенести долгое нахождение в космическом пространстве. Это микроорганизмы, выделяющие метан и обитающие в сточных водах и на свалках, сообщил недавно ФАН.