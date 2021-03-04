Донбасс, 4 марта. Сотрудник МВД Донецкой Народной республики погиб при эвакуации детей на линии соприкосновения.

Военные ДНР обнаружили детей между позиция на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны и передали информацию в дежурную часть. МВД направило следственно-оперативную группу для эвакуации детей. Однако при операции снайпер ВСУ застрелил младшего сержанта полиции, из-за чего эвакуация была прервана, передается на сайте ведомства.

«Дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда дети попадают на линию разграничения войск. Из-за инцидента в ДНР отметили несоблюдения Украиной Минских соглашений и нарушение норм общечеловеческой морали.

У армий ДНР и ЛНР лопнуло терпение, поэтому они начнут вести огонь на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Кроме того, очередное обострение конфликта приведет не только к поражению ВСУ, но и к разрушению Украины, сообщает ФАН.