Угольные предприятия в РФ заставят позаботиться об экологии

Москва, 4 марта. В России принят план мероприятий («дорожная карта») по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ), сообщили ФАН в пресс-службе заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Абрамченко, утвердившая «дорожную карту», подчеркнула, что в последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля. Поэтому поставлена задача — внедрить современные и не оказывающие на здоровье человека вреда технологии закрытой перевалки угля.

Согласно принятому документу, в текущем году проведут полный аудит проблем правового регулирования и природоохранной деятельности предприятий при добыче угля. После чего будут разработаны необходимые предложения по изменению законодательства.

«В этой связи любые регуляторные новации должны, прежде всего, обеспечивать их переход на использование НДТ с учетом нормирования допустимого воздействия на водные объекты, атмосферный воздух и при размещении отходов производства», — подчеркивается в сообщении.

Мероприятия «дорожной карты» коснутся угледобывающих компаний в 18 регионах. До конца года все они должны будут утвердить программы по экологии горного производства на основе использования НДТ.