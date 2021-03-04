Германия ослабит коронавирусные ограничения и увеличит количество вакцин

Берлин, 4 марта. Немецкие власти будут снимать ограничения поэтапно и намерены ускорить кампанию вакцинации от COVID-19.

В Германии в скором времени пройдут выборы, в связи с чем немецкий канцлер Ангела Меркель и региональные лидеры находятся под давлением. От политиков требуют вернуть страну к нормальной жизни спустя четыре месяца карантина. Ситуация пока складывается не лучшим образом, поскольку число новых случаев заболевания коронавирусом постепенно растет. Первый укол вакцины получило всего 5% населения страны. Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что кампания вакцинации должна быть ускорена в течение нескольких дней. Он предполагает, что власти дадут одобрение для прививания людей старше 65 лет препаратом AstraZeneca/Oxford. Минздрав считает, что эта вакцина эффективна, и этому есть доказательства из Великобритании, где более 30% населения уже получило свой первый укол.

«Это был трудный год для всех нас, и я понимаю, что после 4-5 месяцев изоляции у всех большие ожидания», — сказал Йенс Спан немецкому телевидению.

Правительство Германии предлагает снимать ограничения в пять этапов. Программа включает в себя массовое тестирование на COVID-19 и возможность немедленного ужесточения противовирусных мер в случае, если возникнет резкий скачок заболеваемости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили важность соблюдения ограничений на фоне пандемии.