Раскрыта загадка найденного в итальянской пещере древнего черепа

Рим, 4 марта. Итальянские ученые раскрыли тайну найденного в пещере Марселя Лубенса в провинции Болонья в Северной Италии одинокого черепа женщины медного века.

Череп в 2015 году обнаружили в гипсовой пещере спелеологи. Он находился на уступе вертикальной шахты в труднодоступном месте. Структурный анализ кости показал, что череп принадлежал женщине в возрасте от 24 до 35 лет. Согласно данным радиоуглеродного датирования, она жила между 3630 и 3380 годами до нашей эры.

В рамках похоронного ритуала с черепа после смерти удалили мягкие ткани. Впоследствии он длительное время подвергался воздействию воды. Ряд проведенных исследований позволил ученым сделать вывод, что изначально череп был захоронен в другом месте. Потом могилу, вероятно, размыло дождевой водой. В итоге грязевой поток перенес череп в углубление в основании пещеры. Со временем оно превратилось в глубокую промоину, в которую провалился череп.

«Это удивительная находка была обнаружена на уступе вертикальной шахты. Интерес подогревали вопросы: Чей это череп? Как и когда он туда попал?» — цитирует ведущего автора исследования Марию Джованни Белькастро из Болонского университета журнал PLOS ONE.

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