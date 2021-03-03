Трамп не исключил своего участия в будущих выборах президента США

Вашингтон, 3 марта. Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2024 году, сообщило со ссылкой на источники Bloomberg.

Собеседники агентства отметили, что в беседах с приближенными Трамп давал понять, что «серьезно рассматривает возможность» баллотироваться в президенты еще раз в 2024 году. Советники рекомендуют политику не называть в качестве кандидата в вице-президенты Майкла Пенса, который занимал эту должность в его администрации.

По словам источников, Трамп уже обсуждал возможные альтернативы. По сведениям агентства, он допускает возможность взять «напарницей» губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Один из источников издания уточнил, что Пенс, вероятно, сам не пожелает снова стать кандидатом в вице-президенты США.

Советник экс-президента Джейсон Миллер сообщил агентству, что Трамп пока не принял окончательное решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Ранее участники конференции консервативных кругов США пришли к выводу, что Трамп стал бы лучшим кандидатом в президенты от республиканцев. За кандидатуру бывшего президента США высказались 68% участников проводившегося на конференции опроса. Еще 15% участников конференции оказались против.