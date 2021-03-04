Онищенко выступил за расширение круга виновных в расправе над собаками под Тулой

Комментируя жестокое убийство собак в Тульской области, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с ФАН подчеркнул, что в этом случае нужно расширить круг возможных виновников преступления.

В среду стало известно об убийстве собак в городе Новомосковске Тульской области. Живодеры не пожалели даже щенков. Небольшая стая бродячих собак жила возле теплотрассы, местные жители их подкармливали, лечили и прививали. Некоторых животных иногда удавалось пристроить в добрые руки. По данному факту в полицию было направлено заявление, региональное управление МВД РФ начало процессуальную проверку.

Онищенко, комментируя произошедшее, отметил, что «в первую очередь надо спросить властей, как они допустили, что у них в городе много бездомных собак». Он напомнил, что в 90-е годы в России, и в частности, в столице, подобная проблема была очень серьезной. В Москве тогда, по оценочному подсчету, было около 40 тыс. бездомных собак.

«Поэтому, прежде всего, нужно с города спросить, с властей. Если бы они вовремя санировали эту ситуацию, до такого бы не дошло», — считает парламентарий.

Важно понять и мотивы убийцы, считает Онищенко. Не исключено, что его могли раньше покусать бездомные животные. Однако депутат считает, что преступнику удастся избежать наказания в любом случае, поскольку большинство дел по статье «Жестокое обращение с животными» — бесперспективные.

«Что касается самого факта, конечно, оно [убийство животных] не может находить поддержки людей. Найти человека или группу людей, которые это сделали, наверняка можно. Но я думаю, что большинство населения скрытно или явно их поддерживает. Это не экспромт, скорее всего. Там была продуманная и спланированная такая «акция». Потому что нельзя поверить, что кто-то просто так схватил ружье и побежал стрелять этих собак. Нет. Я думаю, это было спланировано», — считает Онищенко.

Прежде, чем говорить об ужесточении наказания, необходимо детально разбираться в таких делах, считает депутат ГД. По его словам, не зная всех обстоятельств, делать выводы было бы преждевременно.

«Но тут, видимо, был хладнокровный, продуманный, бесчеловечный жестокий акт уничтожения. И, скорее всего, оправдываемый большой группой граждан, которых эти собаки не устраивали. Поэтому о том, какую статью ужесточать или менять, переквалифицировать ее, можно говорить, только зная все обстоятельства дела. Но круг виновных надо очень серьезно расширить: почему дошла ситуация в Новомосковске до такого состояния», — резюмировал парламентарий.

Напомним, статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание для живодеров до трех лет колонии. Если же преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, срок заключения может достигать пяти лет.

Комментируя ФАН трагические события в Новомосковске, депутат ГД Виталий Милонов заявил, что речь должна идти не об ужесточении данной статьи, а о расширении ее применения.

«Потому что эта статья, к сожалению, почти не применяется на практике. Поэтому те, кто совершает подобные преступления, уверены, что никто этим заниматься не будет, поэтому спокойно идут на преступление», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что преступление в Тульской области совершил «живодер и негодяй».