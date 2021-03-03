Юрист прокомментировал распространение опасных челленджей в соцсетях

Москва, 3 марта. Заслуженный юрист России, член научного совета следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал о борьбе с опасными челленджами, которые начали распространяться в соцсетях.

Распространение опасных челленджей в социальных сетях обсудили участники программы «Время покажет». Передача вышла в эфир 3 марта.

По словам Соловьева, противостояние опасным акциям станет новым форматом общения родителей с детьми и работы правоохранителей.

Опасный челлендж под названием «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет» начал распространяться по социальной сети TikTok в феврале. Указанные в разных роликах препараты при такой огромной дозировке могут спровоцировать не только серьезные проблемы со здоровьем, но и летальный исход.

Кроме того, в TikTok распространился челлендж «tripping jump challenge» («падение в прыжке»), жертвами которого становятся ничего не подозревающие люди. Они не только рискуют получить серьезные травмы, но и подвергаются публичному унижению в соцсети.