Мигранты изнасиловали предложившую им помощь туристку на Канарах

Мадрид, 3 марта. Четверо мигрантов из Северной Африки на Канарах (Испания) изнасиловали предложившую им помощь ирландку, сообщает El Periodico.

Инцидент произошел 26 февраля, когда 36-летняя туристка из Ирландии во время прогулки в парке муниципалитета Моган заговорила с группой молодых людей. Женщина поинтересовалась, как им живется в чужой стране и предложила свою помощь. Но мигранты напали на ирландку и изнасиловали.

Нападавших задержали через два дня. Мигранты в возрасте от 18 до 35 лет прибыли в Испанию на лодке и пребывали на территории страны нелегально. Один из них оказался причастен к другим преступлениям.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех юношей после изнасилования подростка в Петербурге. По данным источника, возможное преступление могло произойти по месту проживания девочки. Своих мучителей она практически не знала.