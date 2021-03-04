Подкаст «ФАН повсюду»: как судят итальянскую мафию

В итальянской провинции Калабрия в специально возведенном для этой цели бункере проходит крупнейший суд над мафиози со времен процесса над кланом Коза Ностра. В этот раз правоохранители взялись за клан Ндрангета. В суде участвуют 355 обвиняемых и более 900 свидетелей обвинения. В подкасте «ФАН повсюду» вместе с соавтором Telegram-канала «Рыбарь» разбираем детали этого показательного процесса и окунаемся в историю итальянского криминала.

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В выпуске:

Почему суд проходит именно над Ндрангетой?

Сколько всего в Италии мафиозных кланов и семей?

Как крупный капитал работает с крупным криминалом.

Как США «экспортировали» мафиози на Сицилию в XX веке.

Связи мафии с фашистами и Ватиканом.

Мафия в привычном формате уходит в прошлое?

Настоящие цели и возможный исход судебного процесса над Ндрангетой.

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