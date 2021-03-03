General Motors терпит убытки из-за дефицита чипов

Детройт, 3 марта. Автомобильный бренд General Motors сокращает производство на фоне глобального дефицита полупроводниковых чипов. Пострадало четыре завода производителя.

Издание Reuters сообщает, что компания General Motors Co вынуждена сократить производство на трех заводах в Северной Америке, а также добавило четвертое предприятие в список пострадавших от дефицита полупроводниковых чипов. Автопроизводитель продлевает вынужденную остановку на заводах в Фэрфаксе (штат Канзас), Ингерсолле (провинция Онтарио) до середины апреля. В Сан-Луис-Потоси (Мексика) — до конца марта.

Однако на прогнозы представителей GM это не повлияло. Они все также считают, что в текущем году из-за дефицита прибыль сократится на 2 млрд долларов. Финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон заявил, что поставки чипов нормализуются ко второй половине 2021 года.

«GM продолжает использовать все доступные полупроводники для создания и отгрузки наших самых популярных и востребованных продуктов, включая полноразмерные грузовики и внедорожники. Мы рассматривали этот простой, когда обсуждали наши перспективы на 2021 год», — сказал представитель GM Дэвид Барнас.

Острая нехватка чипов возникла из-за стечения факторов. Во время массового коронавирусного локдауна многие автомобильные производители закрыли свои заводы на несколько месяцев. Компании, занимающиеся изготовлением бытовой электроники, наоборот, нарастили производство. Покупатели в период самоизоляции стали массово покупать ноутбуки, игровые консоли и прочую технику, что привело к дефициту чипов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что россияне могут столкнуться с дефицитом автомобилей в стране.